10 років World of Tanks: в Україні запускають масштабний проєкт "Десятиліття"
21 квітня одній з найпопулярніших ігор в Україні та світі – World of Tanks – виповнюється 10 років. Тож для фанатів гри запускають масштабний іпроєкт "Десятиліття»" який триватиме до кінця серпня.
Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Wargaming, для геймерів підготували захоплюючі події, ностальгічні фічі та особливі місії.
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Деталі про подію
"Десятиліття" – це серія внутрішньоігрових подій. Святковий івент розпочнеться 22 квітня і буде розбитий на п'ять актів, які символізують п'ять пам'ятних віх в історії World of Tanks.
В рамках проєкту гравці отримають нагороди, заробляючи ювілейні монети й особливе внутрішньоігрове майно (включаючи 3D-стиль для Т30 і легендарну американську ПТ-САУ IX рівня) в спеціальному ювілейному магазині.
В рамках кожного з п'яти актів будуть запускати спеціальні мікроівенти "Згадати все", пов'язані зі значними подіями з історії World of Tanks. Так, протягом тижня, з 22 квітня 09:30 до 29 квітня 09:00, граючи в випадкових боях, геймери зможуть обмінюватися повідомленнями не тільки з союзниками, а й з противниками.
Гра World of Tanks: відео трейлер
Успіх World of Tanks
За 10 років існування у грі з'явилися 11 націй і понад 600 бойових машин, пройшли сотні подій, додалися тисячі нових фичей. Нині у World of Tanks зареєстровано понад 160 мільйонів гравців по всьому світу.
До речі, гра двічі потрапила у книгу рекордів Гіннеса, як гра в якій одночасно перебувала найбільша кількість гравців онлайн. Також World of Tanks отримала 4 "ігрових Оскари" – Golden Joystick.
Що таке World of Tanks? Це командна масова багатокористувацька онлайн-гра, де гравці використовують броньовані машини середини XX століття. Геймери мають 30 бойових карт, створених на основі реальних локацій часів Другої світової війни, і історично достовірна техніка 11 націй загальною чисельністю у 600 одиниць.
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