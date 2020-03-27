World War Z та ще дві гри безкоштовно й назавжди: Epic Games Store знову роздає ігри

З кінцем тижня приходить і час для чергової безкоштовної роздачі в цифровому магазині Epic Games Store. Минулого разу сервіс порадував ґеймерам хакерську Watch Dogs і оригінальну Stanley Parable. Тепер же в меню цілих три гри.

Як і у випадку з останньою потрійною роздачею, цього тижня магазин не пропонує високобюджетних AAA-хітів. Замість них ґеймерів чекають два непоганих інді-тайтли і один дійсно якісний кооперативний АА-бойовик про зомбі.

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Детальніше про достуні ігри

Мовиться про нещодавню World War Z. Це мультиплеєрний шутер від третьої особи. Як неважко здогадатися, його події розгортаються в світі чергового зомбі апокаліпсису. Граючи за невелику команду, ґеймерам належить відбиватися від тисяч ходячих мерців, а також відвідати безліч знакових локацій, включаючи зруйнований Нью-Йорк.

Трейлер World War Z:

Другим лотом у списку безкоштовних ігор став потішний і хардкорний інді-бойовик Tormentor x Punisher. Вид згори, перестрілки і ультранасильство – чого ще бажати? До речі, цікавою особливістю екшену стало те, що всі в ньому гинуть від одного попадання. Так, абсолютно всі, навіть брутальна головна героїня. Так що розвага це не для людей зі слабкими нервами.

Трейлер Tormentor x Punisher:

Замикає список оригінальна і сюрреалістична пригода Figment про пригоди головних героїв в дивовижному світі людської підсвідомості. Їм належить здолати страшні нічні кошмари, а також відшукати втрачену хоробрість.

Трейлер Figment:

Де забрати ігри

Щоб додати в свою бібліотеку World War Z, досить пройти за цим посиланням. Забрати Tormentor x Punisher можна тут, а Figment – ось тут. Наступними безкоштовними тайтлами стануть квест Gone Home, пригодницький екшн Hob і, можливо, щось ще.

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