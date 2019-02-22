Xbox One отримає одну з головних особливостей комп'ютерів: деталі

Компанія Paradox Interactive об’єдналася з Microsoft та створила власну платформу для модів. Сервіс отримав назву Paradox Mods та підтримується як на PC, так і на Xbox One.

Особливості сервісу. Як повідомляє 4PDA, новий сервіс дасть змогу впроваджувати в ігри користувацькі модифікації незалежно від того, в якому магазині вони були куплені, чи то Steam, GOG, EGS або Xbox Store.

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Почати Paradox вирішила зі своїх творінь – популярні моди для Stellaris, Cities Skylines і Surviving Mars відтепер можна запустити і на консолі від Microsoft.

Модифікації в Paradox Mods не стануть модеруватись, але будуть проходити тест на працездатність. Згодом запускати їх дозволять через меню приставки або, у випадку з PC, спеціальний лончер.

Як працює сервіс Paradox Mods із користувацькими модами – дивіться відео

Дата запуску. Точних даних про те, як скоро сервіс Paradox Mods добереться до інших популярних тайтлів, поки немає. Однак компанії розраховують, що досягнутий поставленої мети до кінця поточного року.

Сумісність із PlayStation. Варто відзначити, що все сказане стосується виключно до PC і Xbox One. Сподіватися на впровадження користувацьких модифікацій в ігри для Switch і PlayStation 4 поки не доводиться: представники Paradox заявили, що спілкувалися з багатьма компаніями, але назустріч їм пішла лише Microsoft.

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