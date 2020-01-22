Xbox Series X засвітилася на живих фото: цікаві деталі

Фото робочого прототипу консолі Xbox Series X опублікували у твітері. Свіжий витік проливає світло на розташування роз'ємів, які Microsoft встановила в нову ігрову консоль.

Що стало відомо

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На задній панелі розташовані вентиляційні отвори, два порти USB-A, один HDMI, оптичний аудіопорт, Ethernet порт та вхід для кабеля живлення. Консоль також містить загадковий вертикальний роз'єм, який може бути призначений для діагностики системи. На передній панелі розташований третій порт USB-A.

Приставка є повністю робочим прототипом про серійний номер і позначена як Xbox Product Name Placeholder.

Фото приставки



Робочий прототип Xbox Series X

Очевидно, що Microsoft знаходиться на етапі тестування і надала перші прототипи розробникам. Можливо, дизайн фінальної версії зміниться.

Продуктивність

Представники Microsoft переконані, що Xbox Series X стане найпотужнішою на ринку і в чотири рази буде продуктивнішою за поточну версію консолі – Xbox One X. Вона підтримуватиме ігри в 4К при 60 кадрах на секунду, але потенціал "заліза" повинен забезпечити 8К-геймінг при 120 кадрах в секунду.

Дата виходу консолі

Реліз Xbox Series X очікується в грудні 2020 року. З огляду на те, що нова версія консолі буде сумісна із усіма попередніми поколіннями, у розпорядженні геймерів опиниться вся бібліотека ігор Microsoft. Ймовірна ціна нової консолі наразі невідома.

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