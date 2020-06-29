Xiaomi Mi Band 5: ціна в Європі істотно відрізнятиметься від китайської
На початку червня китайська компанія Xiaomi представила нову лінійку фітнес-трекера Mi Band 5. Новинка наразі доступна лише на китайському ринку. Офіційної інформації про ціну наразі немає, але інсайдери кажуть, що вартість в Європі буде значно вищою.
Як раніше писав 24 канал, в Китаї Xiaomi Mi Band 5 вже розлітається як гарячі пиріжки. Це цілком логічно, адже Mi Band досі є найпопулярнішим фітнес-трекером у світі.
Детальніше Xiaomi Mi Band 5 представили офіційно: нові можливості, характеристики та ціна ґаджета
Ціна
Виробник покращив функціонал. При цьому дизайн та ціна практично не змінилася, порівняно з попередником.
Однак, в Європі Xiaomi Mi Band 5 буде істотно дорожчим, ніж в Китаї. Принаймні в цьому переконує відомий інсайдер Судханшу Амбхоре.
Аналітик стверджує, що у Європі Mi Band 5 буде коштувати 40 євро (1200 гривень).
Як відомо, рекомендована вартість новинки на китайському ринку 27 доларів (717 гривень), тобто майже вдвічі дешевше, ніж в Європі.
Чому ціна відрізняється
Аналітик пояснює, що різниця може бути пов'язана із наявністю пульсоксиметра, який має отримати глобальна версія Mi Band 5. Однак, офіційної інформації про це немає. Новинка має надійти у продаж на європейський ринок у липні. Тоді й дізнаємось усі деталі.
Треба відзначити, що Судханшу Амбхоре – інформатор, що заслуговує на довіру. Наприклад, ще до виходу Xiaomi Mi 10 Lite він розкрив основні характеристики цієї моделі, які в підсумку підтвердилися.