На початку червня китайська компанія Xiaomi представила нову лінійку фітнес-трекера Mi Band 5. Новинка наразі доступна лише на китайському ринку. Офіційної інформації про ціну наразі немає, але інсайдери кажуть, що вартість в Європі буде значно вищою.

Як раніше писав 24 канал, в Китаї Xiaomi Mi Band 5 вже розлітається як гарячі пиріжки. Це цілком логічно, адже Mi Band досі є найпопулярнішим фітнес-трекером у світі.

Детальніше Xiaomi Mi Band 5 представили офіційно: нові можливості, характеристики та ціна ґаджета

Ціна

Виробник покращив функціонал. При цьому дизайн та ціна практично не змінилася, порівняно з попередником.

Однак, в Європі Xiaomi Mi Band 5 буде істотно дорожчим, ніж в Китаї. Принаймні в цьому переконує відомий інсайдер Судханшу Амбхоре.

Аналітик стверджує, що у Європі Mi Band 5 буде коштувати 40 євро (1200 гривень).

Як відомо, рекомендована вартість новинки на китайському ринку 27 доларів (717 гривень), тобто майже вдвічі дешевше, ніж в Європі.

Xiaomi Mi Band 5 will cost €39.99 in Europe.#MiBand5 pic.twitter.com/lmoSh8OSdm — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 27, 2020

Чому ціна відрізняється

Аналітик пояснює, що різниця може бути пов'язана із наявністю пульсоксиметра, який має отримати глобальна версія Mi Band 5. Однак, офіційної інформації про це немає. Новинка має надійти у продаж на європейський ринок у липні. Тоді й дізнаємось усі деталі.

Треба відзначити, що Судханшу Амбхоре – інформатор, що заслуговує на довіру. Наприклад, ще до виходу Xiaomi Mi 10 Lite він розкрив основні характеристики цієї моделі, які в підсумку підтвердилися.