Асортимент Xiaomi продовжує розширюватися найрізноманітнішими продуктами. Черговою новинкою від китайського бренду став електричний диван Qifeng Electric Sofa з можливістю регулювання положення та зарядками для ґаджетів.

24 канал ознайомився з незвичайним продуктом компанії. Як виявилося, такі технологічні меблі можуть стати дуже корисними у вашій квартирі.

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Особливості Qifeng Electric Sofa

Диван виконаний в мінімалістичному скандинавському стилі і випускається в чорному, білому і сірому кольорах. При його виробництві використовуються тайський латекс і високоеластичні бавовняні матеріали, що повинно забезпечувати довговічність вироби і комфорт власникам. Диван доступний в різних розмірах з довжиною від 60 до 312 см, дозволяючи розмістити від однієї до чотирьох осіб. Є й одномісний варіант, який по суті являє собою комфортабельне крісло.

Відео демонструє диван Xiaomi

Головною фішкою новинки стала можливість регулювання кута нахилу в межах від 103 до 160 градусів. Крім того, натисканням однієї кнопки можна перевести конструкцію з сидячого в лежаче положення і назад.

З інших особливостей дивана варто відзначити наявність вбудованих USB-роз'ємів для зарядки мобільних гаджетів.

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Ціна Qifeng Electric Sofa

Вартість Qifeng Electric Sofa в Китаї стартує з позначки в 225 доларів (6 016 гривень) за найдоступніший одномісний варіант.