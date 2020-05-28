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Xiaomi випустила павербанк з швидкою зарядкою на сонячних батареях

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Портативний акумулятор від Xiaomi
Портативний акумулятор від Xiaomi / Xiaomi

Портативний акумулятор – популярний аксесуар для зарядки ґаджетів на ходу, але час від часу і йому потрібна розетка для "дозаправки". Компанія Xiaomi представила альтернативне рішення – новий павербанк YEUX здатний поповнювати місткість власної АКБ як від побутової електромережі, так і від комплектних сонячних панелей.

Чим же особлива новинка, і як вона зможе зацікавити потенційних покупців розбирався 24 канал.

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Особливості ґаджета

Новинка поставляється разом зі спеціальним складним чохлом, в який вбудовані сонячні елементи, і, за заявою виробника, здатна "прокачати" вбудовану АКБ на 6400 мАг навіть в похмуру погоду. На корпусі пристрою розмістилися два порти USB Type-A і один USB Type-С (максимальна вихідна потужність 15 Вт), а також панель індикації, яка відображає інтенсивність сонячного світла.


Сонячна зарядка для павербанка

Робоча поверхня аксесуара захищена покриттям з тканини з високої світлопроникності і зносостійкості. До складу захисного матеріалу входить поліуретан, який забезпечує конструкції захист від попадання води. Пристрій можна заряджати і від звичайної розетки за допомогою роз'єму micro-USB (10 Вт).

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Ціна

Вартість комбінованого павербанка на краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin становить 49 доларів (1 317 гривень).

Автор: Михайло Года
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
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