Xiaomi випустила легкий, портативний порохотяг

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Порохотяг SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner
Порохотяг SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner / ixbt.com

Компанія Xiaomi представила портативний порохотяг SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner. Пристрій можна при бажанні навіть взяти з собою в дорогу.

Про це повідомляє ixbt.com.

Модель представлена на спільнокошті і там коштує всього 36 доларів (тисяча гривень).

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Пилосос генерує 8000 вібрацій в хвилину, що дає змогу глибоко очищати м'які меблі, засмоктуючи під тиском 12 000 Па. Як обіцяють виробники, таким чином можна позбутись не лише пороху та бруду, алей від кліщів. При цьому відбувається обробка ультрафіолетовим випромінюванням.

SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner

Порохотяг важить кілограм 

Перевагою цього порохотягу є його розміри – він важить сього кілограм.

Портативний пилосос Xiaomi потужністю 450 Вт важить всього кілограм. Зарядки протягом 2,5 годин вистачає на 25 хвилин роботи.

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Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: Техно
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