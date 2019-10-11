Xiaomi випустила лінійку бюджетних холодильників

Китайський виробник Xiaomi випустив лінійку нових бюджетних холодильників, в яку увійшли чотири моделі під брендом Miija.

Як передає ithome, базова модель холодильника оцінена у140 доларів (3 500 гривень). Вона має двокамерний холодильник із габаритами 474х535х1496 мм.

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Обсяг холодильної камери становить 100 літрів, морозильної — 60 літрів.

Друга модель – трикамерний холодильник за ціною 225 доларів (5 525 гривень). Він отримав холодильну камеру розміром 116 літрів, а морозильна – 62 літри.

Топова модель холодильника

Третий холодильник, що коштує 280 доларів (7 тисяч гривень), поділено вертикально. Холодильна половина має є мність 273 літри, а морозильна – 210 літрів. Ця модель також оснащена системос об’ємного обдування і цифрового управління на екрані, розташованому на правих дверях.

Четверта, топова, модель, коштує 425 доларів (10 600 гривень). Вона має чотири відділення, де обсяг холодильної камери становить 305 літрів, а морозильної — 181 літрів. Тут вже є можливість управляти пристроєм голосом і через додаток на смартфоні.

Усі моделі надійдуть у продаж 15 жовтня.

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