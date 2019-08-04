Xiaomi випустила розумну мікрохвильову піч

Китайська компанія Xiaomi представила розумну мікрохвильову піч під брендом Mijia. За традицією, продукт запустили на власному майданчику для колективного фінансування для здобу коштів.

Нова розумна мікрохвильовка входить в лінійку побутових смарт-пристроїв Mijia. Піч можна синхронізувати зі смартфоном через Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n.

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Керувати мікрохвильовкою можна за допомогою кнопок на корпусі або через додаток на смартфоні. Також вона підтримує управління через голосового помічника.

Потужність розумної мікрохвильовки Xiaomi становить 1150 Вт. ЇЇ габарити – 447х347х281 мм.

#Xiaomi #Mijia

Today @Xiaomi launched the Mijia microwave oven, support smart App control, 20L capacity, priced at 399 yuan, sold on August 1.



The Mijia microwave oven supports voice control, flat plate speed heat and special classification thawing, and the capacity is 20L. pic.twitter.com/HC18ZTw4qI — Xiaomishka (@xiaomishka) 29 июля 2019 г.

Вона має кілька режимів нагріву, а також розморожування.

Ціна. Роздрібна ціна новинки на китайському ринку складе близько 58 доларів (півтори тисячі гривень). Пристрій надійде у продаж 1 серпня.

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