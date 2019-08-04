Xiaomi випустила розумну мікрохвильову піч

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Xiaomi випустила розумну мікрохвильову піч
Xiaomi випустила розумну мікрохвильову піч

Китайська компанія Xiaomi представила розумну мікрохвильову піч під брендом Mijia. За традицією, продукт запустили на власному майданчику для колективного фінансування для здобу коштів.

Нова розумна мікрохвильовка входить в лінійку побутових смарт-пристроїв Mijia. Піч можна синхронізувати зі смартфоном через Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n.

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Керувати мікрохвильовкою можна за допомогою кнопок на корпусі або через додаток на смартфоні. Також вона підтримує управління через голосового помічника.

Потужність розумної мікрохвильовки Xiaomi становить 1150 Вт. ЇЇ габарити – 447х347х281 мм.

Вона має кілька режимів нагріву, а також розморожування.

Ціна. Роздрібна ціна новинки на китайському ринку складе близько 58 доларів (півтори тисячі гривень). Пристрій надійде у продаж 1 серпня.

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Побутова техніка
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