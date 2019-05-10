Xiaomi випустила цікавий девайс, що допоможе розслабитись

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Xiaomi випустила цікавий девайс
Xiaomi випустила цікавий девайс / igeekphone.com

Китайська компанія Xiaomi випустила новий оригінальний девайс, який пригодиться у подорожах. Він має назву Momo і виглядає як звичайна пов'язка на очі. При цьому пристій не лише закриває від світла, але й виконує масаж очей.

Igeekphone інформує, що Xiaomi Momo представили на фірмовому спільнокошті.

Чим корисний девайс. Пристрій масажує очі та знімає втому з очей всього за кілька хвилин.За словами розробників, очі можуть повністю відпочити всього 15 хвилин роботи Xiaomi Momo.

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Як працює новинка. Пристрій виконує вібраційний масаж. Він має 6 інтелектуальних вібраційних подушок. Вібрація відбувається з частотою 160 коливань в секунду, при цьому масаж здійснюється в 11 важливих точках.

Крім того, він має безпечний графеновий нагрівальний елемент, температура якого становить 40 градусів. Це теж сприяє розслабленню.

Xiaomi випустила цікавий девайс, що допоможе розслабитись

Пристрій масажує очі

Ціна. На фірмовому майданчику колективного фінансування заявлена вартість становить 44 долари (трохи менше 1200 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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