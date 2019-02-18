Xiaomi анонсувала доступний смартфон Redmi Note 7 Pro: характеристики
Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 7 став справжнім хітом в Китаї і компанія планує збільшити його успіх. Виробник анонсував вихід смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro та поділився деякими характеристиками новинки.
Дата анонсу. Як повідомляє iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланували після запуску флагманського смартфона Xiaomi Mi 9, швидше за все на березень.
Читайте також: Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії
До слова, флагман від китайського виробника представлять вже 20 лютого.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro представлять в березні
Характеристики. Новинка отримає більш потужний процесор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. В основній камері головним сенсором виступить 48-мегапіксельний Sony IMX586. Також відзначається підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт.
У порівнянні з прямим попередником, торішнім Redmi Note 6 Pro, нова модель повинна принести безліч поліпшень і змін.
Ціна. Наразі ні інсайдери, ні представники компанії не повідомляють ймовірної ціни Redmi Note 7 Pro.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно