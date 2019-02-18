Xiaomi анонсувала доступний смартфон Redmi Note 7 Pro: характеристики

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Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 / Фото з вільних джерел

Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 7 став справжнім хітом в Китаї і компанія планує збільшити його успіх. Виробник анонсував вихід смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro та поділився деякими характеристиками новинки.

Дата анонсу. Як повідомляє iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланували після запуску флагманського смартфона Xiaomi Mi 9, швидше за все на березень.

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До слова, флагман від китайського виробника представлять вже 20 лютого.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Redmi Note 7 Pro представлять в березні

Характеристики. Новинка отримає більш потужний процесор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. В основній камері головним сенсором виступить 48-мегапіксельний Sony IMX586. Також відзначається підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

У порівнянні з прямим попередником, торішнім Redmi Note 6 Pro, нова модель повинна принести безліч поліпшень і змін.

Ціна. Наразі ні інсайдери, ні представники компанії не повідомляють ймовірної ціни Redmi Note 7 Pro.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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