Xiaomi анонсувала механічний годинник C+ 86 Sports Watch: що про нього відомо

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Xiaomi C+ 86 Sports Watch
Xiaomi C+ 86 Sports Watch / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила новий годинник C+86 Sports Watch. Він виконаний в класичному дизайні із кварцовим механізмом та багатофункціональним хронографом, окрім того новинка отримала повноцінний захист від води.

Варто відзначити, що Xiaomi C+ 86 Sports Watch – не розумний годинник, йдеться на сайті Gizmochina.

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Дизайн. Годинник виконаний в корпусі з нержавіючої сталі 316L зі стійким до появи подряпин мінеральним склом, що прикриває великий круглий циферблат. Стрілки і циферблат світяться в темряві, так що аксесуаром можна користуватися незалежно від часу доби.

Основні характеристики. На основному циферблаті є три невеликих хронографа з функцією секундоміра: один рахує секунди, другий – хвилини, а третій – годинни.

Анонс годинника Xiaomi C+ 86 Sports Watch – дивіться відео

Управління здійснюється за допомогою кнопок збоку. Одна з них відповідає за пуск / зупинку таймера, а друга служить для його скидання.

У годиннику використовується кварцовий механізм японської компанії Seiko і силіконовий ремінець. Заявлена ​​також можливість занурення під воду на глибину до 30 метрів.

Ціна і терміни виходу новинки поки не оголошені.

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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