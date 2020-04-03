Xiaomi анонсувала проекційний дисплей Carrobot для автомобілів

Технологія HUD, що переносить дані з приладової панелі автомобіля на лобове скло, використовується виробниками не перший рік – але, як правило, такою опцією оснащуються лише дорогі моделі. Компанія Xiaomi представила на краудфандинговій платформі Youpin більш доступне рішення, сумісне навіть з бюджетним транспортом.

Пристрій під назвою Carrobot Smart Head-Up Display дозволяє проєктувати на лобове скло автомобіля показання спідометра, покажчики системи навігації та інші важливі для водія дані, повідомляє Gizmochina.

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Особливості Carrobot

За заявою Xiaomi, фірмова технологія забезпечує високу чіткість картинки в будь-яких умовах освітлення.



Ґаджет дозволяє проєктувати важливі показники на лобове скло автомобіля

Вбудований голосовий асистент здатний за запитом користувача скласти маршрут до заданої точки, а також підказати розташування найближчих кафе та інших закладів.

Після встановлення мобільного додатка Mijia на смартфон пристрій використовує можливості хмарного сервісу для отримання своєчасної інформації про дорожній трафік.



Проєктоване зображення буде чітко та зручно виводитися для водія

Ціна

Під час краудфандингової компанії ціна ґаджета становить 70 доларів. Після того, як прилад надійде у продаж, його ціна становитиме 98 доларів.

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