Xiaomi Black Shark 2 Pro: фото та характеристики ігрового смартфона "злили" в мережу

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Xiaomi Black Shark 2 Pro: детальні характеристики
Xiaomi Black Shark 2 Pro: детальні характеристики / Фото з вільних джерел

Слідом за першим тизером флагманського смартфона Black Shark 2 Pro в мережі опублікували офіційний проморолик із рекламою майбутньої новинки. Відео підтвердило ключові характеристики пристрою.

Процесор Xiaomi Black Shark 2 Pro. Новий тизер підтвердив, що смартфон буде побудований на базі новітнього флагманського процесора Snapdragon 855 Plus, повідомляє Slash Leaks.

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Пізніше в інтернет витекли докладні специфікації апарату і фотографія його дисплея з закритої презентації для китайських журналістів.

Xiaomi Black Shark 2 Pro
Дизайн Xiaomi Black Shark 2 Pro 

Основсні характеристики Xiaomi Black Shark 2 Pro. Смартфон отримає 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів, 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач UFS 3.0 і акумулятор ємністю 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 40 Вт.

Офіційна реклама смартфона Xiaomi Black Shark 2 Pro – дивіться відео 

Дата презентації та ціна Xiaomi Black Shark 2 Pro. Анонс Black Shark 2 Pro відбудеться в Китаї 30 липня, ціна ігрового смартфона ще не оголошена.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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