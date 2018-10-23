Поки фанати Xiaomi з нетерпінням чекають на вихід смартфона Xiaomi Mi Mix 3, який мають презентувати 25 жовтня, китайська компанія випустила нове покоління потужного ігрового смартфона Xiaomi Black Shark 2. Новинка отримала рекордну кількість оперативної пам’яті – 10 ГБ.

Про це повідомляє tehnot.com.

Як відомо, попереднє покоління Xiaomi Black Shark презентували навесні. З того часу смартфон неодноразово очолював рейтинг найпотужніших смартфонів за рейтингом бенчмарку AnTuTu. Та, схоже, тепер йому доведеться поступитись, новинці.

Дизайн Xiaomi Black Shark 2

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Від попередника Xiaomi Black Shark 2 відрізняється зовнішньо – новий пристрій отримав RGB-підсвічування – можуть світитися логотип і вставки на боці.

Xiaomi Black Shark 2 розрахований в першу чергу на геймерів

Розмір екрану не змінився – 6 дюймів. Однак, покращили його якість – тепер це AMOLED, а не IPS, як у попередника.

Характеристики Xiaomi Black Shark 2

Також змін зазнав блок основної камери: модулі з роздільною здатністю 16 і 20 Мп, спалах і сенсор відбитка пальців у новинці розміщені вертикально.

За продуктивність відповідає флагманський процесор Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної пам’яті і до 256 ГБ флеш-пам’яті.

Батарея має ємність 4000 мАг комплектується швидкою зарядкою на 18 Вт.

Окрім того, смартфон отримав рідинну систему охолодження, що має забезпечити довгий процес ігор без нагрівання. Додатково також можна купити охолоджуючий кейс з вентиляторами.

Xiaomi Black Shark 2 ззовні відрізняється від попередника

Ціна Xiaomi Black Shark 2

Рекомендована вартість модифікації з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті становить 460 доларів (12 900 гривень). Версія із модифікацією пам’яті 8/128 ГБ оцінена у 505 доларів (14 100 гривень). А за топову версію 10 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ просять 605 доларів (майже 17 тисяч гривень).

Black Shark 2 має надійти у продаж до кінця жовтня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Black Shark 2 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Пам'ять Оперативна: 6/8/10 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8/10 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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