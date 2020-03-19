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Xiaomi бореться проти коронавіруса: компанія розробила кейс для дезинфікації смартфона

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Новий спосіб дезинфікувати смартфон від Xiaomi / Xiaomi

Компанія Xiaomi розпочала продаж спеціальної бактерицидної сумки Eue Phone з вбудованим дезинфектором. Користувач поміщає в неї смартфон, активує процес ультрафіолетового опромінення, а потім дістає якщо не стерильний, то принаймні позбавлений вірусів і інших небезпечних для людського здоров'я мікроорганізмів.

Весь процес займає близько 30 секунд, а сама сумка працює від вбудованого акумулятора, повний час зарядки якого займає 3 години. Після цього вона зможе провести 70 сеансів дезінфекції смартфонів.

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Які телефони можна продезинфікувати

Eue Phone – штука досить компактна, а тому підійде якщо не для постійного носіння з собою, то принаймні для зберігання в бардачку автомобіля або рюкзаці, якщо ви переміщується по місту саме з ним. Зрештою, ніколи не знаєш, з чим зіткнешся протягом дня, продезінфікувати смартфон зайвим не буде. Тим більше, що Eue Phone підходить не тільки смартфонам Xiaomi. За допомогою ціього ґаджета можна очистити смартфони багатьох інших брендів:

  • Oppo
  • Vivo
  • iPhone
  • Samsung
  • Huawei
  • Honor

За словами виробника, завдяки ультрафіолету гаджет знищує до 99,99% бактерій, оскільки як під час дезінфекції стерилізуються всі роз'єми, кнопки, динамік й інші дрібні деталі, які зазвичай недоступні для антибактеріальних серветок.


За допомогою Eue Phone можна очистити низку моделей смартфонів

Ціна

Попередньо замовити EUE Phone можна за 57 доларів на сайті Banggoods.

До слова, схожим чином дезінфікує смартфони Samsung, але тільки в своїх сервісних центрах. Послуга доступна в Україні.


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Xiaomi Техно Ґаджети
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