Xiaomi CC9 Pro: характеристики, фото та ціна довгоочікуваного смартфона

Компанія Xiaomi представила смартфон CC9 Pro, головною особливістю якого стала камера із основним модулем на 108 Мп. Новинка отримала продуктивну начинку, вбудований під дисплей сканер відбитків пальців та широкий набір інтерфейсів.

Дисплей. Xiaomi CC9 Pro отримав 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Незважаючи на тонкі рамки навколо дисплея, товщина яких складає всього 3,43 міліметра, виробник все ж залишив краплевидний виріз під 32-мегапіксельну селфі-камеру. Сканер відбитків пальців новинки розмістився під екраном, повідомляє 4PDA.

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Технічні характеристики. Смартфон побудований на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 730G з ядрами Kryo 470, що працюють на частоті 2,2 ГГц. За графіку відповідає відеоприскорювач Adreno 618. Об'єм оперативної пам'яті ґаджета складає 6 ГБ або 8 ГБ в залежності від конфігурації, вбудованого сховища – 128 ГБ або 256 ГБ. Працює Xiaomi CC9 Pro під управлінням операційної системи Android 10 з фірмовим інтерфейсом MIUI.



Смартфон Xiaomi CC9 Pro представили офіційно

Камери. Головною фішкою Xiaomi CC9 Pro стала основна камера, представлена ​​відразу п'ятьма модулями, кожен з яких адаптований для конкретного типу зйомки:

5 Мп: підтримує 5-кратний оптичний і 50-кратний гібридний зум;

12 Мп: відповідає за портретну зйомку і є аналогом 50-міліметрового об'єктива з фіксованою фокусною відстанню;

108 Мп (f / 1.7): зйомка пейзажів і фотографій, які підлягають подальшій обрізку; передбачена оптична стабілізація;

20 Мп: датчик з ширококутним об'єктивом і кутом огляду 117градусів;

2 Мп: датчик для зйомки макрофотографии з відстані від 1,5 сантиметрів.



Xiaomi CC9 Pro отримав п'ять модулів основної камери

Примітно, що смартфон отримав спалах, що складається з чотирьох окремих світлодіодів з різною температурою свічення.

Раніше Xiaomi вже встигла надати смартфон для тестування відомій фотолабораторії DxOMark, де ґаджет набрав 121 бал і розділив першу сходинку в рейтингу кращих камерофонів з Huawei Mate 30 Pro.

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Акумулятор. Ємність вбудованого акумулятора смартфона становить 5260 мАг. Реалізована підтримка швидкої зарядки потужністю до 30 Вт. Як запевняють представники Xiaomi, вона працює швидше деяких конкуруючих 40-ватних рішень.



Xiaomi CC9 Pro отримав великий дисплей з тонкими рамками

Список бездротових інтерфейсів представлений модулями Bluetooth 5.0, дводіапазонним Wi-Fi і чіпом NFC для безконтактних платежів. У смартфоні є 3,5-міліметровий аудіороз'єм, для зарядки використовується USB Type-C. Компанія також обладнала новинку однією з ключових фішок своїх пристроїв – інфрачервоним портом для управління побутовою технікою.



Кожна з п'яти камер в Xiaomi CC9 Pro має своє призначення

Дата виходу та ціна. Xiaomi CC9 Pro доступний в трьох колірних рішеннях: зеленому, білому і синьому. Вартість молодшої версії з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті становить 398 доларів (близько 9 900 гривень). Модель з 8/128 ГБ обійдеться покупцям в 440 доларів (близько 10 900 гривень), а старшу конфігурацію з 8/256 ГБ пам'яті компанія оцінила в 497 доларів (близько 12 300 гривень). Старт продажів запланований на 11 листопада.

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