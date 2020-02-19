Xiaomi готує до виходу новий розумний ґаджет: відео
Віце-президент Xiaomi і глава Xiaomi на індійському ринку Ману Кумар Джейн заінтригував користувачів новим продуктом. Він оприлюднив у Twitter відео, однак не написав про який саме продукт йде мова.
Що ж це таке
Хоч віце-президент Xiaomi не уточнив, що ж за девайс на відео, можна легко здогадатись, що це буде нова електронна щітка. Про це свідчить і хештег YourPersonalDentist (твій персональний стоматолог), який Кумар Джейн додав до ролика.
Цікаво: Redmi представила потужний пауербанк: характеристики та ціна
Також на самому відео можна розгледіти обриси ручки щітки. У ролику можна побачити фрази "повний догляд за зубами" і "акуратне очищення" тощо.
Крім того, на офіційній сторінці Xiaomi також сказано, що "цей ґаджет повністю змінить те, як ви починаєте свій день".
Коли представлять
Єдина інформація, яку нам подають чітко і зрозуміло – це дата презентації. Анонс нового девайсу запланований на 20 лютого.
Це не перша розумна зубна щітка в асортименті компанії. Тож цікаво дізнатись, яке свіже рішення реалізували у новій моделі.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно