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Xiaomi готує до виходу новий розумний ґаджет: відео

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Новий девайс від Xiaomi / 42.tut.by

Віце-президент Xiaomi і глава Xiaomi на індійському ринку Ману Кумар Джейн заінтригував користувачів новим продуктом. Він оприлюднив у Twitter відео, однак не написав про який саме продукт йде мова.

Що ж це таке

Хоч віце-президент Xiaomi не уточнив, що ж за девайс на відео, можна легко здогадатись, що це буде нова електронна щітка. Про це свідчить і хештег YourPersonalDentist (твій персональний стоматолог), який Кумар Джейн додав до ролика.

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Також на самому відео можна розгледіти обриси ручки щітки. У ролику можна побачити фрази "повний догляд за зубами" і "акуратне очищення" тощо.

Крім того, на офіційній сторінці Xiaomi також сказано, що "цей ґаджет повністю змінить те, як ви починаєте свій день".

Коли представлять

Єдина інформація, яку нам подають чітко і зрозуміло – це дата презентації. Анонс нового девайсу запланований на 20 лютого.

Це не перша розумна зубна щітка в асортименті компанії. Тож цікаво дізнатись, яке свіже рішення реалізували у новій моделі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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