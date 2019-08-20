Xiaomi готує до виходу новий телевізор: ціна та дата презентації

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Телевізор Mi TV 4S
Телевізор Mi TV 4S / rozetked.me

Компанія Xiaomi працює над випуском нового телевізора під брендом Redmi. Це буде велика 70-дюймова модель. Її мають представити до кінця місяця.

Як передає Gizmochina, цей анонс не стане несподіванкою, адже в липні Redmi TV був сертифікований у 3C (China Compulsory Certificate).

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Компанія також створила сторінку для своїх телевізорів, тому можна буде чекати на розширення лінійки.

За чутками, Redmi TV буде мати 70-дюймовий 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio і Bluetooth-пульт з голосовим управлінням.

Xiaomi готує до виходу новий телевізор:

Новий телевізор від Xiaomi

Дата презентації. Компанія вже офіційно підтвердила, що новий телевізор представлять 29 серпня.

Ціна. За чутками, вартість новинки буде близька до ціни на модель Mi TV 4S – це близько 738 доларів (18 400 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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