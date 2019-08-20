Xiaomi готує до виходу новий телевізор: ціна та дата презентації

Компанія Xiaomi працює над випуском нового телевізора під брендом Redmi. Це буде велика 70-дюймова модель. Її мають представити до кінця місяця.

Як передає Gizmochina, цей анонс не стане несподіванкою, адже в липні Redmi TV був сертифікований у 3C (China Compulsory Certificate).

До теми: Xiaomi істотно знизила ціну на телевізор Mi TV 4S

Компанія також створила сторінку для своїх телевізорів, тому можна буде чекати на розширення лінійки.

За чутками, Redmi TV буде мати 70-дюймовий 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio і Bluetooth-пульт з голосовим управлінням.

Новий телевізор від Xiaomi

Дата презентації. Компанія вже офіційно підтвердила, що новий телевізор представлять 29 серпня.

Ціна. За чутками, вартість новинки буде близька до ціни на модель Mi TV 4S – це близько 738 доларів (18 400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно