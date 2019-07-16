Xiaomi готує до виходу смартфон Mi A3 на чистому Android

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Так виглядає Mi A2
Так виглядає Mi A2 / akket.com

17 липня китайський виробник Xiaomi проведе презентацію в Мадриді. Достеменно невідомо, що саме презентує компанія. За чутками, серед новинок буде смартфон Mi A3, що працюватиме на базі чистого Android.

Як пише видання TechAdvisor, Mi A3 може бути копією Mi CC9e, який компанія представила раніше.

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Характеристики. Xiaomi Mi A3 отримає великий AMOLED-екран. Серцем пристрою стане процесор Qualcomm Snapdragon 665. Основна камера складатиметься із трьох модулів з роздільною здатністю 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Ємність акумулятора складе 4000 мАг.

За чутками, новий смартфон працюватиме на базі чистого Android, без фірмової оболонки.

Ціна. Xiaomi зберігає ціни на свої телефони відносно сталими. Найімовірніше, Mi A3 отримає таку ж ціну, як попередник Mi A2. Тобто це близько 300 доларів (7 800 гривень) для моделі з 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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