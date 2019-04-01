Xiaomi готує наймасштабнішу в історії презентацію: чим дивуватиме компанія

В очікуванні щорічної події Mi Fan Festival, яка приурочена до дня народження компанії Xiaomi, виробник планує провести наймасштабнішу презентацію за всю історію. Xiaomi представить одразу 20 нових продуктів із різних категорій.

Як повідомляє GizChina, за наявною інформацією, на заході 1 квітня Xiaomi представить ноутбуки Mi Notebook, VR-гарнітуру, рацію, ваги, термометр і безліч інших новинок.

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Анонс Xiaomi Mi 9 Roy Wang. Однією з них повинен стати Xiaomi Mi 9 Roy Wang – кастомна версія флагманського смартфона Xiaomi Mi 9. Апарат розроблений спільно з відомим китайським поп-виконавцем Роєм Вангом, але його особливості поки не розголошуються.



Xiaomi представить 20 нових продуктів

Можливо, що від оригіналу він буде відрізнятися тільки ексклюзивним забарвленням корпусу.

Через обрану дату презентації багато хто поставився до анонсу з підозрою, але представники Xiaomi неодноразово повідомляли про цей захід протягом березня.

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