Xiaomi готує новий бюджетний смартфон: фото

Китайський виробник Xiaomi працює над створенням нового доступного смартфону під брендом Redmi. Він отримає назву Redmi 8A. Однією із головних фішок стане батарея, яка отримала ємність 5000 мАг.

Як передає видання GizChina, в мережі з’явилось і фото майбутньої новинки.

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Характеристики. Як свідчать знімки, що новинка отримає подвійну основну камеру з роздільною здатністю датчиків 12 і 8 Мп. Також на задній панелі розміщений світлодіодний спалах і датчик відбитків пальців. Наразі відомо про темно-червону версію Redmi 8A.

Згідно з витоками, новинка отримає процесор Snapdragon 439 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Фронтальну камеру розмістили у спеціальному вирізі.

Дата презентації поки не оголошена

Ціна. Поки інформації немає. Однак, під брендом Redmi компанія випускає бюджетні смартфони. Такий же чіпсет встановлений на моделі Redmi 7A, вартість якої становила близько ста доларів. Тож, ймовірно, що ціна новинки буде теж дуже бюджетною.

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