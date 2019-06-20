Xiaomi готує жіночий смартфон: як він виглядає

Китайська компанія Xiaomi часто дивує користувачів цікавими розробками. Зараз інженери компанії працюють над створенням нового смартфона, який орієнтований на жінок.

Цей пристрій компанія планує розробляти разом із брендом Meitu. Популярний інсайдер Мукула Шармой опублікував зносок новинки на своєму каналі у Twitter.

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Що відомо про новинку. Як можна побачити на фото, смартфон буде білим із рожевим відблиском. Також у новинці використано цікаве рішення щодо камери. Тут не буде фронталки, замість цього використано відкидний модуль з універсальною камерою.

Смартфон виглядає справді жіночно

Єдина камера буде потрійною: основний датчик отримає роздільну здатність 48 Мп. У звичайному положенні модуль закріплений в отворі на задній панелі, при цьому камера використовується як тильна. Коли користувач захоче зробити селфі, камеру потрібно буде підняти вгору.

Інші характеристики, а також його ціна – поки невідомі.

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