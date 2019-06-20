Xiaomi готує жіночий смартфон: як він виглядає

948 Читать новость на русском
Xiaomi готує жіночий смартфон
Xiaomi готує жіночий смартфон / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi часто дивує користувачів цікавими розробками. Зараз інженери компанії працюють над створенням нового смартфона, який орієнтований на жінок.

Цей пристрій компанія планує розробляти разом із брендом Meitu. Популярний інсайдер Мукула Шармой опублікував зносок новинки на своєму каналі у Twitter.

Може бути цікаво:  Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка

Що відомо про новинку. Як можна побачити на фото, смартфон буде білим із рожевим відблиском. Також у новинці використано цікаве рішення щодо камери. Тут не буде фронталки, замість цього використано відкидний модуль з універсальною камерою.

Xiaomi готує жіночий смартфон

Смартфон виглядає справді жіночно 

Єдина камера буде потрійною: основний датчик отримає роздільну здатність 48 Мп. У звичайному положенні модуль закріплений в отворі на задній панелі, при цьому камера використовується як тильна. Коли користувач захоче зробити селфі, камеру потрібно буде підняти вгору.

Інші характеристики, а також його ціна – поки невідомі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика
сьогодні
68456
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бомба, що цокає: експерти розкритикували нову криптовалюту від Facebook
сьогодні 08:02 Бомба, що цокає: експерти розкритикували нову криптовалюту від Facebook
234
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
17 червня 22:16 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1384
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
16 червня 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
Анастасія Можаровська 8213
Скандал з Huawei: найважливіші події
16 червня 18:04 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 4074
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
15 червня 22:10 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 4980
Новини
Більше новин
Залиште відгук