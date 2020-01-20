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Xiaomi готується представити гнучку розкладачку: що відомо про смартфон

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Один із концептів розкладачки Xiaomi / Фото з вільних джерел

Прототип гнучкого смартфона компанія Xiaomi вперше показала ще в 2019 році, однак пізніше представники вендора відзначили, що анонсують новинку лише після детального тестування. Згідно із новим витоком, незабаром на ринку може з’явитися розкладачка із гнучким дисплеєм від Xiaomi.

Що відомо про новий смартфон

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У базі даних американського відомства USPTO з'явилася заявка Xiaomi з описом гнучкого пристрою в форм-факторі розкладачки, повідомляє Gizchina.

Згідно з опублікованими зображеннями, конструкція апарату передбачає спеціальний шарнір, що дає змогу скласти пристрій навпіл без зазору між верхньою і нижньою частинами корпусу, а також магнітні елементи для запобігання випадкового розкриття.

Особливості новинки

Документ не розкриває технічних характеристик пристрою і обмежується лише схемою розташування його електронних компонентів.

 

 

Імовірно, смартфон не отримає селфі-камери, роль якої виконуватиме основний модуль при згинанні пристрою. Судячи із зображень, ґаджет також обійдеться без масивного "підборіддя", яким обзавелася розкладачка Motorola RAZR (2019).

Дата анонсу та ціна

Можлива дата анонса і ціна гнучкої новинки Xiaomi виробником не розкриваються.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Розробки Xiaomi
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