Xiaomi готується випустити двосторонній телевізор

Китайська компанія Xiaomi представить нову модель телевізора 23 квітня. Виробник називає цей телевізор "двостороннім витвором мистецтва".

Як пише Mydrivers, деталей про майбутню новинку наразі немає.

За чутками, новий телевізор отримає витончений дизайн з тонким корпусом. Також є інформація, що на тильній панелі телевізора буде ще один екран.

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За попередніми даними, очікується анонс недорогий 32-дюймової моделі з екраном Full HD.

Телевізори Xiaomi – дуже популярні. Xiaomi стала лідером з виробництва телевізорів на китайському ринку. Також на початку квітня Xiaomi влаштувала розпродаж в Китаї з нагоди свого 9-річчя. У рамках розпродажу компанія продала 10 000 телевізорів всього за 2,5 хвилини.

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