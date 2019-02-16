Xiaomi Mi 9: детальні характеристики камери та перші фото на смартфон

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Рендер смартфона Xiaomi Mi 9
Рендер смартфона Xiaomi Mi 9 / Weibo

Компанія Xiaomi вирішила ще до офіційної презентації відкрити всі карти стосовно смартфона Xiaomi Mi 9. Тепер в мережі з'явилися характеристики потрійної камери новинки.

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь опублікував в китайській соціальній мережі Weibo технічні характеристики камери нового Xiaomi Mi 9, а також поділився підбіркою фотографій, знятих на смартфон в різних режимах.

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Характеристики. Основна камера Xiaomi Mi 9 буде складатися з трьох модулів:

  • 1/2-дюймовий сенсор Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп, об'єктив з діафрагмою f / 1.75 і шістьма лінзами, об'єднання чотирьох пікселів в один при недоліку освітлення;

  • 12-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, дворазовий оптичний зум;

  • 16-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, кут огляду 117 градусів, алгоритми мінімального спотворення зображення, можливість макро-зйомки з відстані 4 сантиметри.

Основна камера буде захищена стійким до подряпин сапфіровим склом з рамкою з нержавіючої сталі.

Фронталка з єдиним модулем на 20 Мп отримає підтримку штучного інтелекту для поліпшення селфі.

Xiaomi Mi 9
 Xiaomi Mi 9 отримає тоншу нижню рамку

Дата анонсу та ціна. Xiaomi Mi 9 представлять в наступну середу, 20 лютого. За словами глави компанії, смартфон буде коштувати менше 590 доларів (близько 16 000 гривень).

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi Ціни
Джерело: 24 Канал
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