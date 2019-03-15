Xiaomi Mi 9: компанія припинила продаж флагманських смартфонів

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Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 / Digital Trends

Компанія Xiaomi протягом доби опублікувала одразу два неочікуваних оголошення. В першому йдеться про припинення продажів смартфонів Xiaomi Mi 9 SE та Mi 9 Transparent Edition, а в іншому – що це стосується всієї флагманської лінійки Mi 9.

Як повідомляє 4PDA, новина моментально обросла великою кількістю чуток, і виробники поспішили прояснити ситуацію, звернувшись до шанувальників бренду безпосередньо.

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Причина. Представники Xiaomi повідомили, що причина припинення відвантажень прозаїчна: кількість замовлень на популярні новинки просто перевищила виробничі можливості складальної лінії. В результаті в якийсь момент з конвеєра зійшло менше пристроїв, ніж було продано – це і стало причиною "складського вакууму".

Реакція керівництва. Керівництво компанії запевнило шанувальників бренду, що співробітники виробничої лінії роблять все можливе, щоб поставити необхідну кількість товару.


Xiaomi Mi 9 зняли з продажу

"Ми приносимо вибачення за незручності, завдані користувацькому досвіду наших покупців. Товарів просто не вистачає. Сьогодні вдень Xiaomi прийняла таке рішення для накопичення складських запасів", – повідомив у відкритому зверненні глава відділу по зв'язках з громадськістю Xiaomi Сюй Джи Цю.

Реакція президента компанії. Раніше засновник компанії Лей Цзюнь заявив на своїй сторінці в Weibo:

Якщо Xiaomi поставить менше мільйона одиниць Mi 9 в перший місяць, я сам піду на завод, щоб збирати смартфони!
– написав очільник Xiaomi.

Пізніше він нагадав про свою обіцянку, відзначившись відповідним коментарем під рекламним банером викрутки, виробленої одним з суббрендів Xiaomi.


Лей Цзюнь заявляв, що сам стане за станок виробляти смартфони

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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