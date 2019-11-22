Xiaomi Mi 9 Lite: цікаві факти про недорогий потужний смартфон
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite — доступніша версія флагману Mi 9 від Xiaomi. Він має меншу ціну, потужний процесор, якісний дисплей, тонкий корпус і стильний дизайн. Оглянемо основні характеристики моделі. Локальна версія моделі в Китаї носить назву Mi CC 9.
Розблокування забезпечує FaceID або відбиток пальця, його сканер розміщені не ззаду, а на екрані. Смартфон оснащено модулем NFC.
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Модель працює під керуванням Android 9.0 (Pie) та графічної оболонки MIUI 10-ї версії, яку можна оновити до 11-ї.
Xiaomi Mi 9 Lite має 4 варіанти кольору
Дизайн Xiaomi Mi 9 Lite
Mi 9 Lite має заокруглені краї та безрамковий корпус, де екран займає практично все доступне місце. Модель виготовляється в чотирьох кольорах корпусу: синій, білий, блакитний та чорний. Корпус виконано з алюмінію та скла без використання пластику.
Логотип Xiaomi на задній панелі — це світлодіод, що змінює кольори, коли грає музика, та виконує роль сповіщень. Незважаючи на розмір, смартфоном зручно користуватись навіть однією рукою.
Камера
Смартфон має фронтальну селфі-камеру на 32 Мп і потужну основну камеру з трьома модулями на 48, 8 та 2 Mп. Тут також є швидкий автофокус та режим макрозйомки. Відео записується в роздільній здатності 4К (3840x2160).
Екран
Якісний дисплей AMOLED з діагоналлю 6,39 дюймів захищено склом Gorilla Glass 5, він має роздільну здатність 1080х2340 пікселів.
Потужність Xiaomi Mi 9 Lite
Смартфон працює швидко, для любителів мобільних ігор передбачене пришвидшення їхньої роботи завдяки турбо-режиму. Mi 9 Lite оснащено графічною підсистемою Adreno 616 та 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 710 (2х2,2 та 6х1,7).
Модель має 6 ГБ RAM та 64 чи 128 ГБ вбудованої пам’яті. Телефон підтримує роботу двох сім-карток nano SIM. Другу сім-картку можна замінити на картку пам’яті SD.
Пристрій має безрамковий дисплей
Акумулятор
Mi 9 Lite має незйомну літій-полімерну батарею на 4030 мАг, що підтримує швидке заряджання. Для зарядки використовується роз’єм USB Type-C. До 100% смартфон заряджається приблизно за 75 хвилин.
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Ціна
- В Україні Xiaomi Mi 9 Lite котує 7 499 гривень за модель з модифікацією 6 +64 ГБ пам'яті;
- Вартість моделі із 128 ГБ оцінена у 8 199 гривень.
Xiaomi Mi 9 Lite має сканер, вбудований в екран
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9 Lite
- ДисплейДіагональ: 6,4 дюйма
Тип: AMOLED
Роздільна здатність: (1080x2340)
- ПроцесорSnapdragon 710
ВідеопроцесорQualcomm Adreno 616
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 32 Мп
- Акумулятор4030 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
- Для ігорТурбо-режим
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