Xiaomi Mi 9: опублікували офіційні рендери смартфона

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Xiaomi Mi 9: фото та характеристики
Xiaomi Mi 9: фото та характеристики / Weibo

Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь опублікував підбірку офіційних рендерів смартфона Xiaomi Mi 9. Відзначимо, анонс новинки назначили на 20 лютого.

Дизайн. В соціальній мережі Weibo з'явилися перші офіційні рендери флагмана Xiaomi Mi 9. Також повідомляється, що пристрій буде доступний в різних кольорах. Наприклад, версія Sky Blue буде переливатися різними фарбами в залежності від кута зору.

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На задній частині корпусу Xiaomi Mi 9 розташована потрійна основна камера. Вона об'єднує 48-мегапіксельний датчик, сенсор на 12 Мп і модуль ToF (Time of Flight) для отримання даних про глибину сцени.

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 офіційно представлять 20 лютого

У нижній частині корпусу розташований симетричний порт USB Type-C. Живлення, за чутками, забезпечить акумуляторна батарея ємністю 3500 міліампер годин.

Характеристики. Xiaomi Mi 9 приписують наявність 6,4-дюймового дисплея AMOLED з вбудованим в нього сканером відбитків пальців.

"Серцем" Xiaomi Mi 9, якщо вірити наявній інформації, послужить процесор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувача місткістю 128 ГБ.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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