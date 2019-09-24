Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана

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Xiaomi Mi 9 Pro: ціна, характеристики, дизайн
Xiaomi Mi 9 Pro: характеристики і ціна

24 вересня компанія Xiaomi провела велику презентацію у Пекіні, в рамках якої представила кілька потужних новинок – серед них новий флагманський смартфон Mi 9 Pro.

Характеристики. Mi 9 Pro cтав першим смартфоном компанії, який отримав модуль 5G. Він також отримав новий топовий процесор Snapdragon 855 Plus, що працює у парі з до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті.

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Новинка оснащена спеціальною рідинною системою охолодження, що мають оцінити фанати ігор.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг з підтримкою швидкої 45 Вт зарядки. За запевненням інженерів, зарядний пристрій забезпечую до 50% зарядки за 25 хвилин, а до 100% — за 69 хвилин.

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro перший смарфтон компанії із 5G

До речі, смартфон також отримав функцію реверсивної зарядки, тобто він може передавати енергію для інших пристроїв, що підтримують бездротову зарядку.

Дизайн. Mi 9 Pro отримав Super AMOLED-екран з діагоналлю 6,39 дюймів та роздільною здатністю 2280х1080 пікселів. Фронтальну камеру розмістили у спеціальному краплеподібному вирізі вгорі екрану. Блок основної камери – у вертикальному модулі у лівому кутку на тильному боку смартфона.

Він надійде у продаж в білому і чорному колірних варіантах.

Камери. Основна камера отримала три модулі: 48 Мп основний датчик з об'єктивом f/1,75, 16 Мп надширококутний модуль f/2,2 та 12 Мп модуль з телеоб'єктивом f/2,2. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

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Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro отримав 2 варіанти кольорів

Ціна. Смартфон надійде у продаж у 4 варіантах комбінацій.

  1. Xiaomi Mi 9 Pro 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 3 699 юанів (це близько 520 доларів або майже 13 тисяч гривень);
  2. Варіант Xiaomi Mi 9 Pro з 8 + 256 ГБ пам’яті оцінена у 3799 юанів (535 доларів або 13 300 гривень);
  3. За модифікацію Mi 9 Pro з 12 + 256 ГБ треба заплатити 4099 юанів (578 доларів або14 300 гривень);
  4. А топовий варіант з Mi 9 Pro з 12 + 512 ГБ оцінена у 4299 юанів (605 доларів або понад 15 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 2280х1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 855 Plus
    Кількість ядер: 8
    Частота: 2,84 ГГц
  • ВідеопроцесорAdreno 640

  • Пам'ятьОперативна: 8/12 ГБ
    Вбудована: 128/256/512  ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) із MIUI 10

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Смартфони
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