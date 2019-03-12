Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 можна назвати одним із найочікуваніших в Україні. За попередніми даними, він надійде у продаж в Україні наприкінці березня.
На сайті офіційного представника – інтернет-магазину "Алло" – вже з’явився Xiaomi Mi 9. Наразі він доступний для попереднього замовлення.
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Ціна Xiaomi Mi 9 в Україні:
- Модель Mi 9 із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 13 999 гривень;
- Mi 9 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 14 999 гривень;
Mi 9 надійде у продаж 28 березня
Старт продажу. Новинка буде доступна у чотирьох колірних варіантах: чорному, синьому та пурпурному кольорах. Новинка надійде у продаж 28 березня.
Xiaomi Mi 9 доступний у 4 кольорах
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9
- Дисплей
- Діагональ: 6,4 дюйма
Тип: Super AMOLED
Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор3 300 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10
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Джерело: 24 Канал
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