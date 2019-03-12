Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 можна назвати одним із найочікуваніших в Україні. За попередніми даними, він надійде у продаж в Україні наприкінці березня.

На сайті офіційного представника – інтернет-магазину "Алло" – вже з’явився Xiaomi Mi 9. Наразі він доступний для попереднього замовлення.

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Ціна Xiaomi Mi 9 в Україні:

Модель Mi 9 із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 13 999 гривень; Mi 9 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 14 999 гривень;

Mi 9 надійде у продаж 28 березня

Старт продажу. Новинка буде доступна у чотирьох колірних варіантах: чорному, синьому та пурпурному кольорах. Новинка надійде у продаж 28 березня.

Xiaomi Mi 9 доступний у 4 кольорах

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9 Дисплей

Діагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів

Тип: Super AMOLED Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів Процесор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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