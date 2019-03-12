Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні

111 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9 в Україні: ціна, характеристики, дата виходу
Xiaomi Mi 9: ціна в Україні / soyacincau.com

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 можна назвати одним із найочікуваніших в Україні. За попередніми даними, він надійде у продаж в Україні наприкінці березня.

На сайті офіційного представника – інтернет-магазину "Алло" – вже з’явився Xiaomi Mi 9. Наразі він доступний для попереднього замовлення.

Читайте также: Користувачка купила смартфон Xiaomi Mi 9 з дуже помітним багом
 

Ціна Xiaomi Mi 9 в Україні:

  1. Модель Mi 9 із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 13 999 гривень;
  2. Mi 9 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 14 999 гривень;

Модель Mi 9

 Mi 9 надійде у продаж 28 березня

Старт продажу. Новинка буде доступна у чотирьох колірних варіантах: чорному, синьому та пурпурному кольорах. Новинка надійде у продаж 28 березня.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 доступний у 4 кольорах 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор3 300 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
сьогодні
10035
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
сьогодні 10:51 Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
1283
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
751
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3240
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1808
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 884
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук