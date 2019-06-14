Смартфон Xiaomi Mi 9T вже можна замовити в Україні: ціна недорогого флагмана

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Xiaomi Mi 9T купити в Україні - ціна і характеристки смартфону Xiaomi Mi 9T
Xiaomi Mi 9T: ціна в Україні / soyacincau.com

Нещодавно відбулась глобальна презентація нового бюджетного флагмана від Xiaomi – Redmi K20. Щоправда, в Європі він отримав назву Xiaomi Mi 9T. Його вже можна замовити в магазинах мережі "Алло".

Ціна Xiaomi Mi 9T в Україні

Наразі новинка доступна для попереднього замовлення.

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  1. Вартість версії із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті становить 9 999 гривень.
  2. Ціна моделі із 6 ГБ оперативки та 128 ГБ – 10 999 гривень.

Новинку можна купити у трьох варіантах кольору – синьому, червоному та класичному чорному.

Цікаві фішки. Привертає увагу дизайн новинки – він отримав висувну фронтальну камеру, завдяки чому дисплей займає 91,9% площі передньої панелі.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T вже можна замовити в Україні

Також смартфон оснащени модулем NFC для безконтактних платежів та 3,5-мм роз’ємом для підключення гарнітури.

Варто звернути увагу і на камери. Основна камера складається із потрійного модуля: основний IMX 582 від Sony із роздільною здатністю 48 Мп; 13-мегапіксельний ширококутний модуль та 8-мегапсельну телекамеру. Висувна фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Новини Техно Redmi Redmi K20
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