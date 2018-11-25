Xiaomi Mi A2 Lite: переконливі причини, щоб звернути увагу на смартфон
Xiaomi Mi A2 Lite – один із найпопулярніших смартфонів року. Він поєднав у собі хороші технічні характеристики та при цьому приємну ціну. На українському ринку смартфон можна придбати за 5 тисяч гривень.
Видання prostotech.com підготувало 5 переконливих причин, чому на Xiaomi Mi A2 Lite варто звернути увагу.
Дизайн
Xiaomi Mi A2 Lite – дуже приємний на вигляд, гарно зібраний та стильний смартфон. З усіх копій iPhone X – цей один із найкращих. Тут навіть "чубчик" виглядає органічно.
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Акумулятор
Коли людина купує смартфон за 150 доларів, завжди виникає питання: а скільки буде працювати? Досить довго. 4000 мАг – це мінімум добу в активному режимі або два дні в режимі нормальної людини.
Роз'єми
Пристрій має роз’єм для навушників та слот для карт пам'яті, так що фанати бюджетних девайсів не будуть ображені. Найдивовижніше, що цих роз'ємів часто немає в більш дорогих смартфонах – значить, потрібно знову висловити респект Xiaomi.
Чому варто купити Xiaomi Mi A2 Lite
Подвійна камера
Нетопова камера, але робить хороші знімки, особливо за свої гроші. Але в сутінках, звичайно, знімки будуть не ідеальні
Чистий Android
Швидкий, красивий, перевірений, надійний. З оперативними оновленнями, зручними повідомленнями і чудовими жестами. Краще за MIUI.
Джерело: prostotech.com
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