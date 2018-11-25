Xiaomi Mi A2 Lite: переконливі причини, щоб звернути увагу на смартфон

Xiaomi Mi A2 Lite – один із найпопулярніших смартфонів року. Він поєднав у собі хороші технічні характеристики та при цьому приємну ціну. На українському ринку смартфон можна придбати за 5 тисяч гривень.

Видання prostotech.com підготувало 5 переконливих причин, чому на Xiaomi Mi A2 Lite варто звернути увагу.

Дизайн

Xiaomi Mi A2 Lite – дуже приємний на вигляд, гарно зібраний та стильний смартфон. З усіх копій iPhone X – цей один із найкращих. Тут навіть "чубчик" виглядає органічно.

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Акумулятор

Коли людина купує смартфон за 150 доларів, завжди виникає питання: а скільки буде працювати? Досить довго. 4000 мАг – це мінімум добу в активному режимі або два дні в режимі нормальної людини.

Роз'єми

Пристрій має роз’єм для навушників та слот для карт пам'яті, так що фанати бюджетних девайсів не будуть ображені. Найдивовижніше, що цих роз'ємів часто немає в більш дорогих смартфонах – значить, потрібно знову висловити респект Xiaomi.

Чому варто купити Xiaomi Mi A2 Lite

Подвійна камера

Нетопова камера, але робить хороші знімки, особливо за свої гроші. Але в сутінках, звичайно, знімки будуть не ідеальні

Чистий Android

Швидкий, красивий, перевірений, надійний. З оперативними оновленнями, зручними повідомленнями і чудовими жестами. Краще за MIUI.

Джерело: prostotech.com

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