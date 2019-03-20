Xiaomi Mi Band 4: характеристики, ймовірна дата анонсу та ціна фітнес-трекера

За повідомленнями мережевих джерел, найближчим часом компанія Xiaomi представить оновлений фітнес-браслет Mi Band 4. Анонс новинки відбудеться в червні-липні 2019 року.

Як повідомляє MySmartPrice, Xiaomi Mi Band 4 успадкує ключові характеристики у попередника – фітнес-трекера Mi Band 3.

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Основні характеристики. Очікується, що новинка зможе похизуватися кольоровим 1-дюймовим OLED-екраном з підтримкою сенсорного управління, барометричним альтиметром, а також численними іншими особливостями. Однією з таких стане підтримка технології магнітної зарядки, яка дозволить не витягувати основну капсулу всього трекера з ремінця.



Xiaomi Mi Band 4 отримає кольоровий дисплей

Окрім того, Mi Band 4 обладнають акселерометром і датчиком вимірювання частоти серцевих скорочень, а також отримає функцію реєстрації електрокардіограми. Трекер дасть змогу відстежувати кількість зроблених кроків, пройдену відстань, витрачені калорії та інше. Mi Band 4 отримає вологозахищений корпус (водонепроникність на глибині до 50 метрів).

Дата виходу. Фінансовий директор Huami Девід Цуй відкрито повідомив про те, що спортивний браслет Xiaomi Mi Band 4 зараз знаходиться в розробці, а вийде на ринок він абсолютно точно в 2019 році, але не в найближчі кілька місяців.

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Не можна не помітити, що саме бренд Huami відповідає за створенням всіх фітнес-трекерів Xiaomi, починаючи з самого першого покоління, тому цілком собі очевидно, що інформація про створення нової моделі надійшла саме від офіційного і достовірного джерела.

Таким чином, швидше за все, Xiaomi Mi Band 4 анонсують не в березні або квітні, а лише в червні або навіть в липні.

Вартість. Ціна новинки в Китаї, швидше за все, не перевищить 30 доларів (близько 800 гривень). Ґаджет буде пропонуватися в різних варіантах колірного виконання.

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