Xiaomi Mi Band 4 вже можна замовити в Україні: ціна

Нове покоління фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 представили 11 червня, а вже наступного дня новинка стала доступною для попереднього замовлення в Україні. Його вартість становить 1299 гривень.

Новинка вже доступна для покупки на сайті "Алло" – офіційного представника китайського бренду в Україні. Йдеться про модель без модуля NFC. Чи явиться така модель на нашому ринку, а головне, чи буде працювати ця послуга – поки не повідомляють.

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Наразі, доступне лише попереднє замовлення. Коли новинка офіційно з’явиться в Україні – поки не відомо.

Mi Band 4: ціна в Україні

Характеристики Mi Band 4. Новий фітнес-трекер отримав 0,95-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, як і було анонсовано. Тепер на екрані висвітлюється діяльність користувача та його життєві показники.

Mi Band 4 підтримує команди голосового помічника, за його допомогою можна, зокрема, взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра.

Mi Band 4 відрізняється від попередника дизайном

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