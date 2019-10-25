Фітнес-теркер Xiaomi Mi Band 4 отримав нові функції

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Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 – характеристики, функції, можливості
Xiaomi Mi Band 4 отримав нові функції / akket.com

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 отримав чергове оновлення, що розширило функціонал для фітнес-браслета. Нова версія прошивки має номер 1.0.7.04 і вже розповсюджується серед користувачів ґаджета.

Як пише видання pingvin.pro, одна із нових функцій – це нові можливості для пошуку фітнес-браслета.

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Раніше, якщо користувач вибирав функцію "Знайти браслет", він починав вібрувати і активував дисплей. Зараз інженери додали ще кілька варіантів пошуку, хоча поки не уточнили які саме.

Ще одна нова функція – на новій вкладці з циферблатами для Xiaomi Mi Band 4 будуть відображені всі завантажені циферблати. Це має допомогти користувачеві швидше змінювати фоновий дизайн.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 отримав дві нові функції

Як оновити прошивку? Користувачеві слід перейти у додаток Mi Fit – він має бути версії 4.0.11. там має бути запропоновано перейти на версію 1.0.7.04. також перевірити наявність оновлення можна у програмі або в Google Play.

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Теги: Новини Техно Техно Фітнес-трекер Xiaomi Ґаджети
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