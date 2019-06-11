Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Xiaomi офіційно представила нове покоління свого популярного фітнес-трекера Mi Band 4. Головною особливістю новинки стала наявність кольорового сенсорного дисплея.

Особливості. Xiaomi Mi Band 4 отримав 0,95-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, який прикритий захисним 2,5D склом.

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Дисплей відображає всю необхідну інформацію про діяльність користувача та його життєві показники, а також дає змогу сплачувати покупки за допомогою QR-коду.

Браслет отримав сучасний рівень водозащити, достатній для плавання, а вбудоване програмне забезпечення дає змогу контролювати такого роду тренування.



Xiaomi Mi Band 4 офіційно представили

Ще однією ключовою особливістю Mi Band 4 стала підтримка голосового управління, за допомогою якого можна, зокрема, взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра.

Окрім того, заявлена підтримка функції керування музикою, яка була недоступна в Mi Band 3.



Xiaomi Mi Band 4 вийде в дизайні, стилізованому під "Месників"

Основні характеристики. Новинка побудована на базі нового процесора Huangshan No.1 власного виробництва компанії. За заявами виробника, завдяки чіпу фітнес-трекер стане на 38% енергоефективніше свого попередника, навіть із кольоровим дисплеєм.

У чіпсеті використовується чотири співпроцесора для роботи функцій штучного інтелекту, що слугують для аналізу пульсу, отримання даних з ЕКГ-датчиків і розпізнавання симптомів аритмії.



Xiaomi Mi Band 4 надійде у продаж 14 червня

Xiaomi Mi Band 4 підтримуватиме пристрої, які працюють на базі операційної системи починаючи з Android 4.4 і вище та iOS 9.0 і вище.

Ціна та дата старту продажів. Mi Band 4 буде доступний в трьох модифікаціях:

Стандартній за 169 юанів (близько 640 гривень). Розширеній з вбудованим NFC за 229 юанів (близько 870 гривень). Спеціальній (стилізованій під "Месників") за 349 юанів (близько 1 330 гривень).

Продажі фітнес-трекера почнуться 14 червня. Про появу девайса в Україні повідомлять пізніше.

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