Xiaomi Mi Band 4 отримає низку корисних функцій: деталі

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Xiaomi Mi Band 4: технічні характеристики
Xiaomi Mi Band 4: технічні характеристики / Фото з вільних джерел

Вже сьогодні, 11 червня, китайська компанія Xiaomi представить новий фітнес-трекер Mi Band 4. В мережі вже було чимало чуток про новинку, однак завдяки виробнику стали відомі й технічні характеристики.

Як повідомляє 4PDA, генеральний директор компанії Huami Хуан Ванг опублікував в соціальній мережі Weibo повідомлення про початок масового виробництва нового фірмового процесора Huangshan No.1.

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Інформацію про це зарепостив офіційний акаунт Mi Band в Weibo, що побічно підтверджує використання цього чіпсета в четвертому поколінні фітнес-браслета.

Що відомо про новий процесор? Сам процесор був представлений ще минулого року. За запевненням виробника, він побудований на архітектурі RISC-V і на 38% енергоефективніше ядер Cortex-M4 від компанії ARM.

Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 отримає процесор власного виробництва компанії

У чіпсеті використовується чотири співпроцесора для роботи функцій штучного інтелекту, що слугують для аналізу пульсу, отримання даних з ЕКГ-датчиків і розпізнавання симптомів аритмії.

Отже, від Mi Band 4 можна очікувати поліпшеного часу роботи та більш просунутих технологій, пов'язаних зі здоров'ям.

Дата анонсу. Презентація Mi Band 4 запланована на 11 червня. Трекер буде представлений в двох версіях, одна з яких отримає модуль NFC.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi Фітнес-трекер
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