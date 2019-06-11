Xiaomi Mi Band 4 отримає низку корисних функцій: деталі

Вже сьогодні, 11 червня, китайська компанія Xiaomi представить новий фітнес-трекер Mi Band 4. В мережі вже було чимало чуток про новинку, однак завдяки виробнику стали відомі й технічні характеристики.

Як повідомляє 4PDA, генеральний директор компанії Huami Хуан Ванг опублікував в соціальній мережі Weibo повідомлення про початок масового виробництва нового фірмового процесора Huangshan No.1.

Читайте також: Xiaomi відкликає свої електросамокати з продажу: що трапилось

Інформацію про це зарепостив офіційний акаунт Mi Band в Weibo, що побічно підтверджує використання цього чіпсета в четвертому поколінні фітнес-браслета.

Що відомо про новий процесор? Сам процесор був представлений ще минулого року. За запевненням виробника, він побудований на архітектурі RISC-V і на 38% енергоефективніше ядер Cortex-M4 від компанії ARM.



Xiaomi Mi Band 4 отримає процесор власного виробництва компанії

У чіпсеті використовується чотири співпроцесора для роботи функцій штучного інтелекту, що слугують для аналізу пульсу, отримання даних з ЕКГ-датчиків і розпізнавання симптомів аритмії.

Отже, від Mi Band 4 можна очікувати поліпшеного часу роботи та більш просунутих технологій, пов'язаних зі здоров'ям.

Дата анонсу. Презентація Mi Band 4 запланована на 11 червня. Трекер буде представлений в двох версіях, одна з яких отримає модуль NFC.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно