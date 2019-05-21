Xiaomi Mi Band 4: в мережі з’явились характеристики фітнес-трекера

За чутками, компанія Xiaomi вже зовсім незабаром має представити четверте покоління фітнес-трекера Mi Band. Тож в мережу просочується все більше інформації про майбутню новинку.

Як пише pingvin.pro, новий трекер отримає кольоровий екран. Цю інформацію підтверджують і китайські джерела.

Що ще відомо. Новинка отримає підтримку Bluetooth 5.0. також має зрости і ємність акумулятора - до 135 мАг (у Mi Band 3 ємність становила 110 мАг).

Читайте також: Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засвітився на свіжих фото

За чутками, пристрій буде доступний у двох версіях. Одна з них матиме чіп NFC для безконтактної оплати, а інша буде без цього модуля. Цікаво, що він отримає кілька цікавих функцій. Наприклад, коли користувач знімає браслет з руки, він блокується. Для розблокування потрібно буде ввести пін-код.

Також зміни відбудуться у відтворенні музики. Користувач зможе бачити назву пісні, поставити на паузу або відтворити, ввімкнути наступний/попередній трек тощо. А от функції GPS він не отримає.

Ціна. Згідно із витоками, версія Mi Band 4 із NFC буде коштувати близько 72 доларів (1 900 гривень).

Спрощена версія буде оцінена у 29 доларів (760 гривень) або 43 долари (1 140 гривень). Що вплине на ціну поки невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно