Xiaomi Mi Band 4 знову засвітився на фото у робочому стані

349 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 / Фото з соцмереж

Про дату презентації Xiaomi Mi Band 4 виробник досі нічого не повідомляє. Та в мережі з’являються все більше фото, на яких можна побачити новинку.

Цього разу в соцмережах з’явились нові живі фотографії, на яких Xiaomi Mi Band 4 позує у робочому стані.

Читайте також:  Xiaomi Mi Band 4: в мережі з’явились характеристики фітнес-трекера

Що стало відомо. Як показують знімки, дисплей корпусу буде кольоровим. Внизу під дисплеєм буде розташовуватися сенсорна клавіша у формі кільця.

Також фото доводять, що на дисплеї можна буде розмістити відображення різної інформації.

При цьому джерела доводять, Xiaomi Mi Band 4 буде оснащений модулем NFC. Цікаво, що у вимкненому стані Xiaomi Mi Band 4 дуже нагадує свого попередника – Mi Band 3.

Дата презентації. Як ми вже згадували, виробник нічого не згадує про офіційну дату презентацію. Але джерела припускають, анонс відбудеться найближчим часом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
8 видів укусів комах, які ви повинні знати: детальні фото
сьогодні
18128
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Фітнес-трекер Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
657
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
29 травня 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
1120
Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
28 травня 10:19 Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
1060
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 839
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
648
Новини
Більше новин
Залиште відгук