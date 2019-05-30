Xiaomi Mi Band 4 знову засвітився на фото у робочому стані
Про дату презентації Xiaomi Mi Band 4 виробник досі нічого не повідомляє. Та в мережі з’являються все більше фото, на яких можна побачити новинку.
Цього разу в соцмережах з’явились нові живі фотографії, на яких Xiaomi Mi Band 4 позує у робочому стані.
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Що стало відомо. Як показують знімки, дисплей корпусу буде кольоровим. Внизу під дисплеєм буде розташовуватися сенсорна клавіша у формі кільця.
Також фото доводять, що на дисплеї можна буде розмістити відображення різної інформації.
При цьому джерела доводять, Xiaomi Mi Band 4 буде оснащений модулем NFC. Цікаво, що у вимкненому стані Xiaomi Mi Band 4 дуже нагадує свого попередника – Mi Band 3.
Дата презентації. Як ми вже згадували, виробник нічого не згадує про офіційну дату презентацію. Але джерела припускають, анонс відбудеться найближчим часом.
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