Xiaomi Mi Band 4 знову засвітився на фото у робочому стані

Про дату презентації Xiaomi Mi Band 4 виробник досі нічого не повідомляє. Та в мережі з’являються все більше фото, на яких можна побачити новинку.

Цього разу в соцмережах з’явились нові живі фотографії, на яких Xiaomi Mi Band 4 позує у робочому стані.

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Що стало відомо. Як показують знімки, дисплей корпусу буде кольоровим. Внизу під дисплеєм буде розташовуватися сенсорна клавіша у формі кільця.

Також фото доводять, що на дисплеї можна буде розмістити відображення різної інформації.

При цьому джерела доводять, Xiaomi Mi Band 4 буде оснащений модулем NFC. Цікаво, що у вимкненому стані Xiaomi Mi Band 4 дуже нагадує свого попередника – Mi Band 3.

Xiaomi MI Band 4 (we already know that there'd be an NFC variant) is coming soon.#Xiaomi #miband4 pic.twitter.com/8wgy6sFTd1 — Mukul Sharma (@stufflistings) 30 травня 2019 р.

Дата презентації. Як ми вже згадували, виробник нічого не згадує про офіційну дату презентацію. Але джерела припускають, анонс відбудеться найближчим часом.