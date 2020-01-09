Дочекались: Xiaomi Mi Band 5 отримає міжнародну версію NFC

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band – один із найпопулярніших натільних девайсів на ринку. І вже кілька років поспіль китайський виробник оснащує Mi Band модулем для безконтактної оплати NFC. Однак, раніше ця функція працювала лише в Китаї.

Нове покоління фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 5 теж отримає NFC, передає tizenhelp.com. При чому це буде міжнародна версія, тож послуга має працювати і в інших країнах, зокрема в Україні.

До теми: Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором

Що ще відомо

Xiaomi Mi Band 5 буде підтримувати платіжну систему Google Pay. Тож власники фітнес-браслета зможуть нарешті оплачувати покупки за допомогою свого девайсу.

Окрім того, Mi Band 5 отримає більший кольоровий екран: якщо Mi Band 4 мав матрицю розміром 0,95 дюйма, то Mi Band 5 отримає екран діагоналлю 1,2 дюйма.

Ціна та дата презентації

За чутками, Mi Band 5 мають представити у червні 2020 року.

Попри наявність глобальної версії NFC вартість новинки не сильно відрізнятиметься від попередників. Ціна новинки в Китаї становитиме 25 доларів. В Україні на старті продажів Mi Band 4 коштував 1399 гривень, тож можна очікувати, що стільки доведеться заплатити і за Mi Band 5.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно