"Xiaomi Mi Mix 4 існує": в компанії спростували інформацію про зняття смартфона з виробництва

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Xiaomi Mi Mix 4 все таки представлять
Xiaomi Mi Mix 4 все таки представлять / Фото з вільних джерел

Нещодавно один із топ-менеджерів компанії Xiaomi оголосив про те, що смартфон Mi Mix 4 так і не добереться до релізу. Однак, його заява виявилася передчасною і в мережі з'явилось офіційне спростування заяви.

Що сталося? У своєму новому пості в Weibo Едвард Бішоп заявив, що його "не так зрозуміли" – він лише хотів сказати, що не коментуватиме чутки про вихід смартфона, оскільки той ще не був представлений, передає ithome.com.

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За словами топ-менеджера китайського вендора, "Xiaomi Mi Mix 4 існує". Раніше повідомлялося, що одна з китайських компаній подала позов, претендуючи на торговельну марку Mix – не виключено, що саме це стало причиною затримки анонса пристрою.

Основні характеристики смартфона. З чуток, Xiaomi Mi Mix 4 буде оснащений безрамковим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, висувним селфі-модулем, 108-мегапіксельною основною камерою, процесором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 1 ТБ.

Смартфону також приписують акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 40 Вт.

Дата анонса і ціна майбутньої новинки виробником не оголошені.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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