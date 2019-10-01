Xiaomi Mi Mix Alpha: коли вийде революційний смартфон

Незабаром після анонсу смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha в мережі почали з’являтися оголошення щодо продажу новинки, однак офіційну дату релізу вендор так і не оголосив. Пролити світло на ситуацію взявся один із менеджерів китайської компанії.

Коли чекати новинку? За заявою менеджера з просування бренду Xiaomi Едварда Бішопа, Mi Mix Alpha не надійде в продаж до кінця 2019 року. У жовтні буде представлена ​​нова модель в лінійці CC, а появу у продажу концептфону з незвичайним дисплеєм варто очікувати не раніше 2020 року, повідомляє Gizchina.

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Раніше глава Xiaomi повідомляв, що смартфон дуже складний у виробництві – не виключено, що саме це стало причиною затримки поставок.

Основні характеристики. Xiaomi Mi Mix Alpha створювався компанією протягом двох років, а на його розробку було витрачено близько 70 мільйонів доларів. Пристрій отримав дисплей, що займає 180,6% поверхні корпусу, 108-мегапіксельну основну камеру і 16 ГБ оперативки.



Xiaomi Mi Mix Alpha надійде в продаж не раніше 2020 року

Роздрібна ціна новинки складе більше 2 800 доларів, при цьому Xiaomi імовірно буде продавати ґаджет собі в збиток.

Точна дата початку продажів Xiaomi Mi Mix Alpha залишається невідомою.

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