Xiaomi Mi Mix Alpha: коли вийде революційний смартфон

288 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Mix Alpha: дата виходу
Xiaomi Mi Mix Alpha: дата виходу / Фото з вільних джерел

Незабаром після анонсу смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha в мережі почали з’являтися оголошення щодо продажу новинки, однак офіційну дату релізу вендор так і не оголосив. Пролити світло на ситуацію взявся один із менеджерів китайської компанії.

Коли чекати новинку? За заявою менеджера з просування бренду Xiaomi Едварда Бішопа, Mi Mix Alpha не надійде в продаж до кінця 2019 року. У жовтні буде представлена ​​нова модель в лінійці CC, а появу у продажу концептфону з незвичайним дисплеєм варто очікувати не раніше 2020 року, повідомляє Gizchina.

Читайте також: Xiaomi не випускатиме смартфон Mi Mix 4

Раніше глава Xiaomi повідомляв, що смартфон дуже складний у виробництві – не виключено, що саме це стало причиною затримки поставок.

Основні характеристики. Xiaomi Mi Mix Alpha створювався компанією протягом двох років, а на його розробку було витрачено близько 70 мільйонів доларів. Пристрій отримав дисплей, що займає 180,6% поверхні корпусу, 108-мегапіксельну основну камеру і 16 ГБ оперативки.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha надійде в продаж не раніше 2020 року

Роздрібна ціна новинки складе більше 2 800 доларів, при цьому Xiaomi імовірно буде продавати ґаджет собі в збиток.

Точна дата початку продажів Xiaomi Mi Mix Alpha залишається невідомою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
28419
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
30 вересня 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
2688
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5587
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1329
21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
27 вересня 20:09 21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
2020
Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
27 вересня 12:03 Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
Анастасія Можаровська 5574
Новини
Більше новин
Залиште відгук