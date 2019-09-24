Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революційний смартфон із 108-мегапіксельною камерою

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Xiaomi Mi Mix Alpha: характеристика, ціна, огляд, камера
Xiaomi Mi Mix Alpha: фото, характеристики, ціна / Скріншот з відео

Компанія Xiaomi представила один із найбільш оригінальних смартфонів 2019 року, який отримав назву Mi Mix Alpha. Девайс не лише отримав дисплей, що займає 180,6% площі корпуса, але й став першим в світі смартфоном із 108 Мп камерою.

Дисплей та дизайн. Xiaomi Mi Mix Alpha – це смартфон, практично весь корпус якого займає дисплей, за винятком невеликої смуги для камери на тильній стороні. Екран повністю позбавлений вирізів і отворів і замінює динамік за рахунок провідності звуку.

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Більш того, дисплей здатний пропускати звук, а клавіші управління заховані під ним же. Спеціально для заднього дисплея компанія розробила окремий інтерфейс, що пропонує низку віджетів і корисних утиліт.


Xiaomi Mi Mix Alpha представили офіційно

Камера. Xiaomi відмовилася від додаткової селфі-камери, оскільки її роль взяла на себе основна, яка, до слова, отримала вражаючу роздільну здатність в 108 Мп. Таким чином Xiaomi Mi Mix Alpha став першим пристроєм з подібним сенсором. Фізичний розмір сенсора становить 1 / 1,33 '', що значно більше використовуваних сенсорів в iPhone 11 Pro Max і Huawei P30 Pro.

Максимальна роздільна здатність фотографій становить 12 032х9024 пікселів. Всього модулів камери три: 108, 20 і 12 Мп.

 

Основні характеристики. Mi Mix Alpha отримав флагманський процесор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті, підтримку швидкої 40-ватної зарядки і акумулятор ємністю 4050 мАг. Смартфон сумісний з мережами п'ятого покоління 5G. Реалізована і функція швидкого бездротової зарядки.

Презентація Xiaomi Mi Mix Alpha – дивіться відео

Дата старту продажів та ціна. Вартість Xiaomi Mi Mix Alpha становить 2 830 доларів (близько 69 000 гривень), дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Ціна Xiaomi Mi Mix Alpha

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Теги: Техно Новини Техно Ціни Xiaomi Смартфони
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