Xiaomi Mi Mix Alpha: як знімає 108-мегапіксельна камера смартфона

Одним із найбільш очікуваних та непередбачуваних пристроїв Xiaomi в 2019 році може стати смартфон Mi Mix Alpha. Девайс не лише обіцяє стати повністю безрамковим, але й першим серед камерофонів із роздільною здатністю сенсора 108 мегапікселів.

Можливості нового модуля компанія продемонструвала на новому офіційному постері.

Читайте також: Як знімає камера iPhone 11 Pro: неймовірні фото

Особливості камери. Разом із зазначенням дати анонса Xiaomi демонструє якість зйомки на просунуту камеру майбутньої новинки. Отриманий знімок, за заявою виробника, зберігає чіткість навіть при восьмикратному збільшенні під час перегляду.

Xiaomi MIX Alpha 108MP Camera in Action. Can take Images of Resolution 12032 x 9024 (40MB Size). pic.twitter.com/BJEjDpkCZc — TechDroider (@techdroider) September 23, 2019

Роздільна здатність основної 108-мегапіксельної камери смартфона складе 12 032 х 9 024 пікселів. Імовірно кожен такий знімок буде "важити" близько 40 МБ.



Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha покажуть 24 вересня

Очікується, що флагманський процесор Snapdragon 855 Plus, який приписують даній моделі, зможе швидко обробляти такі фотографії, незважаючи на їх значний розмір.

Дата презентації смартфона. Презентація смартфонів Mi Mix Alpha, Mi9 Pro 5G і першого 8K-телевізора компанії відбудеться вже у вівторок, 24 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно