Xiaomi Mi Mix Alpha: як знімає 108-мегапіксельна камера смартфона

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Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha / Фото з вільних джерел

Одним із найбільш очікуваних та непередбачуваних пристроїв Xiaomi в 2019 році може стати смартфон Mi Mix Alpha. Девайс не лише обіцяє стати повністю безрамковим, але й першим серед камерофонів із роздільною здатністю сенсора 108 мегапікселів.

Можливості нового модуля компанія продемонструвала на новому офіційному постері.

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Особливості камери. Разом із зазначенням дати анонса Xiaomi демонструє якість зйомки на просунуту камеру майбутньої новинки. Отриманий знімок, за заявою виробника, зберігає чіткість навіть при восьмикратному збільшенні під час перегляду.

Роздільна здатність основної 108-мегапіксельної камери смартфона складе 12 032 х 9 024 пікселів. Імовірно кожен такий знімок буде "важити" близько 40 МБ.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha покажуть 24 вересня

Очікується, що флагманський процесор Snapdragon 855 Plus, який приписують даній моделі, зможе швидко обробляти такі фотографії, незважаючи на їх значний розмір.

Дата презентації смартфона. Презентація смартфонів Mi Mix Alpha, Mi9 Pro 5G і першого 8K-телевізора компанії відбудеться вже у вівторок, 24 вересня.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфони Новини Техно
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