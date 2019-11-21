Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор

Xiaomi офіційно представив смартфон Xiaomi Mi Note 10. На локальному китайському ринку новинка називається Xiaomi Mi CC9 Pro. 21 листопада в Україні стартував офіційний продаж новинки. Тож детальніше розглянемо, що нам пропонує новий смартфон.

Смартфон загалом має середні характеристики для свого цінового сегменту, але при цьому має неймовірну (і найпотужнішу на ринку) камеру на 108 Мп, хороший процесор та потужну батарею на 5,260 мАг.

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Дизайн та екран

Смартфон має три кольори дизайну корпусу: зелений, білий та чорний (Aurora Green, Glacier White та Midnight Black відповідно).

Скруглений у кутах AMOLED-екран має діагональ 6,47 дюймів із роздільною здатністю FullHD та співвідношенням сторін 19,5:9. Вгорі екрану — фронтальна селфі-камера. Роздільна здатність екрану: 1080х2340 пікселів. На екрані відтепер розміщено й сенсор відбитків пальця.

Xiaomi Mi Note 10 доступний у 3 кольорах

Камера

Ось тут Xiaomi справді на крок обійшов усіх сучасних конкурентів. Xiaomi Mi Note 10 має якісний режим макрозйомки, цифрове наближення до 50x, нічний режим на 27 Мп, ультра ширококутний режим відеозйомки, що знімає відео в якості 4К та GoPro-режим, що дає змогу записувати відео під час руху без втрат якості.

Селфі-камера на 32 Мп вміє записувати відео в HDR в якості 1080p на швидкості 30fps.

Родзинка на торті — це неймовірна камера на 108 мегапікселів та кілька об’єктивів:

5-мегапіксельний 5-кратний телеоб’єктив,

12-мегапіксельний 2-кратний телеоб’єктив,

20-мегапіксельний ультра-ширококутний об’єктив,

2-мегапіксельний макрооб’єктив.

Основна камера комплектується сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, створений корейським виробником разом з Xiaomi.

Камера вражає

Це відносно великий сенсор розміром 1/1,33 дюйма. Завдяки технології "бінінгу пікселів", смартфон створює знімки на 27 Мп із високою роздільною здатністю та 108 Мп зображення із Pro-режимом камери. Цей режим дає змогу створювати фотографії, що за бажання можна надрукувати на афіші висотою 4,24 метри.

Батарея

Акумулятор в Mi Note 10 справді потужний і припаде до снаги геймерам та любителям YouTube на смартфоні. Смартфон має незйомний акумулятор ємністю 5 260 мАг, що підтримує швидку зарядку. У комплекті також є пристрій для швидкої зарядки потужністю 30Вт. Зарядка від нуля до 58 % триватиме всього пів години, а до повного заряду — 65 хвилин.

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Швидкість

Смартфон має чіпсет Snapdragon 730G, 6 або 8 ГБ оперативної, та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Телефон керується операційною системою Android 9.0 (Pie) та найновішою MIUI 11 версії. Під капотом Mi Note 10 має графічний процесор Adreno 618 та восьмиядерний процесор, що складається з двох на 2.2 GHz та шести швидкістю 1.8 GHz (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver).

Snapdragon 730G має на 35 % більшу частоту процесора й на 25 % вищу частоту візуалізації зображення графічного процесора, якщо порівнювати зі Snapdragon 710.

Ціна

Спочатку смартфон з’явився на китайському ринку, де модель на 6/128 Гб коштувала 400 доларів. Продаж телефону в Європі почався в середині листопада, де він коштував спочатку 610 доларів, але за кілька днів ціну було зменшено до 550 доларів, що все одно значно дорожче за версію на китайському ринку.

Xiaomi Mi note 10 вже можна купити в Україні

В Україні теж вже стартував продаж Xiaomi Mi Note 10. Новинку можна купити тут.

Версія із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 14 999 гривень;

За модифікацію 6 +256 ГБ пам’яті потрібно заплатити 15 999 гривень.​

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi note 10 Дисплей Діагональ: 6,48 дюйма

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: 1080х2340

Діагональ: 6,48 дюйма Тип: AMOLED Роздільна здатність: Процесор Snapdragon 730G



Відеопроцесор Adreno 618

Snapdragon 730G Adreno 618 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 32 Мп

Основна: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 5260 мАг

5260 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Наявність NFCЄ

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