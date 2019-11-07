Xiaomi Mi Note 10 з унікальною камерою: ціна смартфона в Україні

Китайський виробник Xiaomi презентував свій новий смартфон CC9 Pro під час великої презентації у Китаї 5 листопада. Наступного дня новинку представили на глобальному ринку, але тут він отримав назву Xiaomi Mi Note 10.

Офіційний представник виробника в Україні – мережа магазинів Алло – вже назвала ціну смартфона в Україні.

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Ціна Xiaomi Mi Note 10

Модифікація новинки з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 14 499 гривень;

За версію із 6 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам’яті потрібно заплатити 15 999 гривень.

Цікаво, що Xiaomi Mi Note 10 на європейському ринку коштує 527 євро (13 200 гривень) та 580 євро (14 800 гривень) за версії 128 ГБ та 256 ГБ відповідно. Тож ціна в Україні не сильно відрізняється.

Xiaomi Mi Note 10 надійде у продаж 21 листопада

Чим цікавий Xiaomi Mi Note 10?

В першу чергу, унікальною камерою. Яка складається із 5 модулів.

5-мегапіксельний модуль, що підтримує 5-кратний оптичний і 50-кратний гібридний зум;

12-мегапіксельний для портретної зйомки

108-мегапіксельний (f / 1.7) для зйомки пейзажів і фотографій, які підлягають подальшому обрізанню;

20 Мп: датчик з ширококутним об'єктивом і кутом огляду 117градусів;

2 Мп: датчик для зйомки макрофотографії з відстані від 1,5 сантиметрів.

До речі, сервіс DxOMark, що займається тестуванням камер, поставили Mi Note 121 бал. Таким чином новинка потрапила на першу сходинку рейтингу найкращих камерофонів, разом із Huawei Mate 30 Pro.

Наразі доступне попереднє замовлення

Ще одна цікава деталь – потужна батарея, яка становить 5260 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 30 Вт. Звісно, він теж має чіп NFC для безконтактних платежів.

Коли з’явиться в Україні?

Наразі доступне лише попереднє замовлення. Офіційно смартфон надійде в продаж 21 листопада.

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