Xiaomi Mi TV 5: деталі про новий телевізор

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Телевізор Xiaomi Mi TV 5
Телевізор Xiaomi Mi TV 5 / gizchina.com

Незабаром китайський виробник Xiaomi представить свій новий фірмовий телевізор Mi TV 5. Перед офіційним анонсом з’явились нові деталі про продукт, зокрема повідомили деякі характеристики новинки.

Як передає gizchina.com, деталі про Xiaomi Mi TV 5 розповів генеральний менеджер відділу телевізорів Xiaomi Сяо Сяошуан.

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За його словами, Xiaomi TV 5 отримає дуже тонкі рамки – ширина складає всього 1,8 мм, що на 47% менше ніж у попередника Xiaomi TV 4. Також телевізор матиме ширший кут огляду.

Що ще відомо? Xiaomi Mi TV 5 буде мати металевий корпус вигнутої форми – товщина у найтоншій частині становить 5,9 мм. Він оснащений QLED–дисплеєм від Samsung з роздільною здатністю 4K. Серцем пристрою стане процесор Amlogic T972 із підтримкою 8К–відео. Він працюватиме у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Аудіосистема нового телевізора отримала 4 динаміки, підтримку Dolby і DTS.

Xiaomi Mi TV 5

Xiaomi Mi TV 5 представлять 5 листопада

Коли побачимо? Xiaomi запланувала презентацію на 5 листопада. Саме тоді має відбутись анонс нового телевізора Mi TV 5. Тоді й дізнаємось інші деталі про новинку.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Побутова техніка Xiaomi
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