Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна

370 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Watch: характеристики і ціна
Xiaomi Mi Watch: характеристики і ціна / Скріншот

Китайський виробник Xiaomi провела презентацію, під час якої публіці представили одразу кілька новинок. Серед них – розумний годинник Mi Watch, який ззовні нагадує дизайн Apple Watch.

Як відомо, саме цей ґаджет Xiaomi називала "крихітним смартфоном на руці". Спеціально для цього годинника компанія розробила фірмову прошивку під назвою MIUI for Watch. MIUI – це відома користувачам смартфонів прошивка, але зараз її адаптували для наручного девайсу.

До теми: Розумний годинник Huawei Watch GT 2 надійшов у продаж в Україні: ціна

Характеристики. Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,78 дюйма. Його можна використовувати для керування розумним будинком. Також годинник підтримує eSIM (українські оператори поки таку картку не пропонують), за допомогою якої можна здійснювати дзвінки.

Ємність його акумулятора становить 570 мАг, що забезпечує до 2 діб автономної роботи.

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch ззовні схожий на Apple Watch

Окрім класичного набору фітнес-функцій, новий смарт-годинник виконує моніторинг частоти серцевих скорочень, сну та енергії тіла. Також девайс має датчик вимірювання вмісту кисню в крові. Також новинка оснащена чипом NFC для здійснення безконтактної оплати.

Ціна. На китайському ринку Xiaomi Mi Watch буде коштувати 1 299 юанів (це 185 доларів або 4 620 гривень).

Також користувачам пропонують спеціальну версію Xiaomi Watch Privilege Edition. Він має сапфірове скло, керамічну задню кришку та інший ремінець. За нього треба заплатити 1 999 юанів (285 доларів або 7 110 гривень).

Xiaomi Mi Watch: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як вуса рятують чоловіче життя
сьогодні
4514
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розумний годинник Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
сьогодні 14:09 Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
Ірина Полицька 370
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
4 листопада 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2711
Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
3 листопада 22:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
Олена Кандяк 719
Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
3 листопада 13:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
2946
Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
2 листопада 18:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
Анастасія Можаровська 882
Новини
Більше новин
Залиште відгук