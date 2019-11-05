Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна

Китайський виробник Xiaomi провела презентацію, під час якої публіці представили одразу кілька новинок. Серед них – розумний годинник Mi Watch, який ззовні нагадує дизайн Apple Watch.

Як відомо, саме цей ґаджет Xiaomi називала "крихітним смартфоном на руці". Спеціально для цього годинника компанія розробила фірмову прошивку під назвою MIUI for Watch. MIUI – це відома користувачам смартфонів прошивка, але зараз її адаптували для наручного девайсу.

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Характеристики. Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,78 дюйма. Його можна використовувати для керування розумним будинком. Також годинник підтримує eSIM (українські оператори поки таку картку не пропонують), за допомогою якої можна здійснювати дзвінки.

Ємність його акумулятора становить 570 мАг, що забезпечує до 2 діб автономної роботи.

Xiaomi Mi Watch ззовні схожий на Apple Watch

Окрім класичного набору фітнес-функцій, новий смарт-годинник виконує моніторинг частоти серцевих скорочень, сну та енергії тіла. Також девайс має датчик вимірювання вмісту кисню в крові. Також новинка оснащена чипом NFC для здійснення безконтактної оплати.

Ціна. На китайському ринку Xiaomi Mi Watch буде коштувати 1 299 юанів (це 185 доларів або 4 620 гривень).

Також користувачам пропонують спеціальну версію Xiaomi Watch Privilege Edition. Він має сапфірове скло, керамічну задню кришку та інший ремінець. За нього треба заплатити 1 999 юанів (285 доларів або 7 110 гривень).

Xiaomi Mi Watch: відео

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